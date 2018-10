Al Gore no Porto em Março em conferência sobre impacto das alterações climáticas

O Prémio Nobel e ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, é o orador principal da conferência Climate Change Leadership Porto que vai decorrer ente 5 e 7 de março de 2019.

Segundo um comunicado divulgado hoje, “este evento pretende dar continuidade à conferência realizada em julho (deste ano), na qual o orador principal foi o ex-Presidente Barack Obama”, desta vez focada nos desafios que as alterações climáticas representam para a indústria mundial do vinho.

“Com o Prémio Nobel e ex-vice-presidente dos EUA Al Gore como orador principal, a conferência internacional Climate Change Leadership - Solutions for the Wine Industry será um fórum onde a indústria poderá discutir e partilhar experiências pessoais e soluções práticas de curto e longo prazo para mitigar os impactos de um clima em mudança”, lê-se no comunicado.

A conferência, que pretende reunir cerca de 700 delegados de mais de 50 países, permitirá, segundo o comunicado, que todos os setores da indústria do vinho trabalhem em conjunto para garantir um futuro seguro e sustentável, compreendendo melhor o papel da ação humana nas alterações climáticas e reduzindo o impacto coletivo.

“As alterações climáticas estão definitivamente a afetar as regiões produtoras, que estão muito vulneráveis e expostas às mudanças de padrão de clima, com perdas significativas de produção”, adianta o comunicado.

“Como produtores de uvas, somos especialmente sensíveis e vulneráveis aos múltiplos impactos de um clima cada vez mais imprevisível. Tempestades violentas causam erosão e inundações. O ar instável pode causar granizo destrutivo. Seca prolongada enfraquece as nossas videiras, desseca as colheitas e baixa os rendimentos. Mas estes efeitos podem ser diminuídos se todos fizerem a sua parte”, sublinham os organizadores da conferência.

“O objetivo da conferência Climate Change Leadership é discutir ideias concretas, partilhar experiências reais e fornecer soluções efetivas, que foram testadas e funcionam independente da escala. Concentrar-se-á em exemplos reais que as empresas estão a aplicar para mitigar as alterações climáticas”, refere Adrian Bridge, CEO da Taylor’s, o principal organizador do evento.

Para o Presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, “a participação de uma personalidade da dimensão global de Al Gore confirma a Climate Change Leadership como evento de referência no campo das alterações climáticas.”

O evento decorre entre 5 e 7 de março de 2019, no Centro de Conferências da Alfândega e no Coliseu do Porto.

Climate Change Leadership Porto - Solutions for the Wine Industry Porto 2019 também contará com uma área de exposição onde patrocinadores e expositores poderão expor os seus produtos e serviços, assim como iniciativas de mitigação e adaptação às alterações climáticas.