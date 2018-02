Ucrânia restabelece igualdade no confronto com Suécia na Taça Davis

A Ucrânia e a Suécia vão decidir no último encontro de singulares o vencedor do embate da primeira ronda do Grupo I da zona Europa/África da Taça Davis em ténis, cujo vencedor enfrenta Portugal na segunda eliminatória.

Em Dnipro, os ucranianos começaram o dia a perder por 2-0, mas restabeleceram a igualdade, face ao triunfo no jogo de pares e no terceiro de singulares, estando agora a decisão no embate entre o ucraniano Artem Smirnov e o sueco Mikael Ymer.

No primeiro encontro de hoje, Denys Molchanov e Sergiy Stakhovsky impuseram-se a Markus Eriksson e Andreas Siljestrom por 7-6 (7-6), 4-6 e 6-2, em duas horas e 17 minutos.

Depois, coube a Stakhovsky, 113.º jogador mundial, salvar o segundo ‘match point’ da Ucrânia, ao bater o sueco Elias Ymer, 135.º, por um duplo 6-4, em uma hora e 35 minutos.

Na sexta-feira, Mikael Ymer (396.º jogador mundial) bateu Stakhovsky, por 7-6 (8-6) e 6-2, e Elias Ymer superou Artem Smirnov (505.º), por 6-2 e 6-3.

Portugal, isento da primeira ronda, defrontará o vencedor deste confronto em abril (07 a 09). A formação ‘capitaneada’ por Nuno Marques jogará fora face à Ucrânia, sendo que, no caso de passar a Suécia, o palco será sorteado.

Se Portugal ultrapassar a segunda ronda, jogará novamente um ‘play-off’ de acesso ao Grupo Mundial, presença inédita que falhou em 2017, ao perder por 3-2 com a Alemanha, em Oeiras.