Trump, Vladimir Putin e Kim Jong-Un os mais visados no World Press Cartoon

Donald Trump, Vladimir Putin e Kim Jong-Un são as figuras mais visadas na edição 2018 do World Press Cartoon, revelou hoje o júri do certame, reunido nas Caldas da Rainha, para avaliar mais de 600 cartoons.

Os líderes de potências mundiais como Donald Trump (Estados Unidos), Vladimir Putin (Rússia) e Kim Jong-Un (Coreia do Norte) “são as figuras mais visadas na edição deste ano”, disse hoje à Lusa António Antunes, diretor do World Press Cartoon.

O certame, que pelo segundo ano consecutivo decorre nas Caldas da Rainha, recebeu este ano “mais de 600 caricaturas” que nos últimos dois dias foram avaliadas pelo júri presidido por António Antunes e constituído pelos cartoonistas Rayma Suprani (venezuelana, residente nos EUA), Michael Kountouris (da Grécia), Robert Rousso (França), Saad Hajo (sírio, radicado na Suécia).

Após uma primeira análise aos trabalhos publicados em jornais e revistas de todo o mundo, o júri divulgou que “já dá para perceber que os temas mais focados são os conflitos na Síria, na Coreia do Norte e a questão dos refugiados”.

Entre os trabalhos avaliados estão representados 227 jornais ou revistas, publicados em 54 países. De entre os cartoonistas, dez são portugueses, um dos quais a trabalhar em França, divulgou a organização.

Dos 600 cartoons recebidos António Antunes estima que “sejam selecionados cerca de 200 para o catálogo e para a exposição” que, no ano passado, contou com 267 trabalhos.

“É um bom número, que não pretendemos alargar muito mais para manter elevada a qualidade do salão e o equilíbrio no espaço de exposição”, disse.

O diretor do certame estima anunciar dentro de um mês os cartoons finalistas, e avançar entretanto com ações de promoção do World Press Cartoon durante a 30.ª edição da BTL -- Bolsa de Turismo de Lisboa, que vai decorrer de 28 de fevereiro a 04 de março, na FIL - Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações.

“A ideia é promover o evento e trazer mais público de Lisboa à entrega dos prémios e a visitar a exposição, explicou António.

O anúncio dos prémios (o Grand Prix e os premiados nas três categorias do evento, caricatura, desenho de humor e cartoon editorial) terá lugar no grande auditório do Centro Cultural e de Congressos, no dia 02 de junho, num espetáculo de música e humor que deverá contar com a presença de todos os autores premiados.

No mesmo dia, será inaugurada a exposição World Press Cartoon Caldas da Rainha 2018, que integrará, além das obras premiadas, todos os cartoons selecionados pelo júri.

O World Press Cartoon conta, desde o ano passado, com o apoio da Câmara das Caldas da Rainha, cujo presidente, Fernando Tinta Ferreira, considera que o evento contribui para afirmar a cidade “como a capital da caricatura”, dada a reconhecida “histórica ligação ao humor e à caricatura de Rafael Bordalo Pinheiro”.

O World Press Cartoon, que se realizava em Sintra desde 2005, mudou em 2014 para Cascais e sofreu, em 2015, uma redução no valor monetário dos prémios, que ascendem a um total de 25 mil euros.

Em 2016, pela primeira vez, a iniciativa não se realizou, por falta de patrocínios, tendo sido retomada em 2017 nas Caldas da Rainha.