Trump acusa Paquistão de “mentiras e fraudes” na luta contra o terrorismo

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou hoje o Paquistão de cometer “mentiras e fraudes”, sublinhando que, apesar do financiamento americano, o país não tem contribuído para fazer face ao terrorismo.

“Os Estados Unidos deram, de forma ridícula, ao Paquistão mais de 33 mil milhões de dólares ao longo dos últimos anos, enquanto eles não nos deram nada mais que mentiras e fraudes, ao pensarem que os nossos líderes são idiotas”, disse Donald Trump, através da sua conta no ‘Twitter’.

De acordo com o líder norte-americano, o Paquistão tem concedido asilo aos terroristas perseguidos no Afeganistão, não ajudando os Estados Unidos no combate ao terrorismo.

“Basta”, declarou Donald Trump na mesma publicação.

Através da mesma rede social, a ministro das Relações Externas do Paquistão, Khawaja Asif, fez saber que o governo está a preparar uma resposta “para que o mundo conheça toda a verdade”.