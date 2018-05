Tropas sírias matam menor por defender casa no sul de Damasco

O exército sírio matou hoje um menor que tentava proteger a sua casa de um presumível roubo, por parte das tropas, num acampamento de refugiados palestinianos de Al Yarmuk, no sul de Damasco, disse hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Testemunhas que se encontravam no local, onde o menor foi morto, explicaram ao Observatório que elementos do exército sírio dispararam directamente sobre o menor, sem darem mais pormenores.

A Organização não Governamental (ONG) explicou que as tropas do regime sírio estavam a roubar o recheio de várias casas situadas em diversos bairros do sul de Damasco, que foram recuperadas nos últimos dias depois de terem sido feitos acordos “secretos” com o grupo terrorista Estado Islâmico (EI).

O regime sírio já negou que tivesse havido acordos “secretos”, embora o Observatório garanta que eles existiram.