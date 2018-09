Tiroteio no estado norte-americano de Maryland com “vários mortos”

Várias pessoas foram hoje mortas no nordeste do Estado norte-americano de Maryland, naquilo que a polícia federal (FBI) está a descrever como uma “situação de atirador ativo”, segundo as autoridades locais.

O gabinete do xerife de Harford County publicou na rede social Twitter que houve um tiroteio hoje de manhã na zona de Perryman envolvendo “várias vítimas” e avisou que a situação está ainda em curso, instando a população a evitar aquela zona.

Por sua vez, o departamento de Baltimore do FBI ‘tweetou’ estar a responder e a ajudar o gabinete do xerife numa “situação de atirador ativo”, e a divisão de Baltimore do Departamento Federal de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos comunicou também via Twitter que os seus agentes especiais estão a responder à ocorrência.

O governador de Maryland, Larry Hogan, declarou que o seu gabinete está a acompanhar a situação em Aberdeen, Perryman, e que o Estado está pronto para fornecer qualquer apoio.