Suspeito de tiroteio de Maryland detido em estado crítico

O suspeito de um tiroteio que fez hoje três mortos num centro de distribuição dos supermercados Rite Aid no Estado norte-americano de Maryland foi detido e encontra-se hospitalizado em estado crítico, indicaram as autoridades.

Em conferência de imprensa, o xerife de Harford County, Jeffrey R. Gahler, declarou que o suspeito usou apenas uma arma, uma pistola, e que não foram disparados tiros por qualquer dos agentes no terreno, e que já não existe qualquer ameaça no local onde hoje de manhã ocorreu o tiroteio.

O responsável das forças da ordem locais disse que há vários mortos e vários feridos, mas não forneceu mais pormenores sobre as vítimas mortais, explicando que as autoridades estão a efetuar uma investigação preliminar para evitar a divulgação de informação incorreta.

Uma fonte policial citada pela agência de notícias norte-americana Associated Press (AP) a coberto do anonimato indicou pouco antes que foram três as pessoas mortalmente baleadas, mas sublinhando tratar-se de informação ainda sujeita a confirmação.

Gahler disse que o alerta de tiros disparados nos armazéns da cadeia Rite Aid foi dado por via telefónica às 09:06 (14:06 de Lisboa) e que os agentes chegaram ao local em pouco mais de cinco minutos.

Além da polícia local, também agentes do departamento de Baltimore da polícia federal (FBI) e da divisão de Baltimore do Departamento Federal de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos responderam à ocorrência.

Na rede social Twitter, o governador de Maryland, Larry Hogan, declarou que o seu gabinete estava a acompanhar a situação em Aberdeen, Perryman, e que o Estado estava pronto para fornecer qualquer apoio necessário.

A porta-voz da cadeia de supermercados Rite Aid, Susan Henderson, confirmou que o tiroteio ocorreu no recinto de um centro de distribuição da empresa em Aberdeen, numa estrutura de apoio adjacente a um edifício maior.