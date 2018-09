Sobe para 15 o número de feridos em Macau devido à passagem do tufão Mangkhut

Um novo balanço provisório das autoridades de Macau aumentou de 13 para 15 o número de feridos em resultado da passagem do tufão Mangkhut, que hoje se afasta gradualmente do território e regista uma diminuição na intensidade dos ventos.

No momento em que foi reduzido de 10 para 8 o alerta de tempestade tropical, o Centro de Operações da Protecção Civil (OPC) informou que se verificaram 182 incidentes até às 19 horas (12 horas em Lisboa).

A maioria dos casos assinalados pelo Centro de Operações da Protecção Civil (OPC) diz respeito a queda de reclamos, toldos, janelas e outros objectos (88), danos em construção, queda de reboco e outros objectos (30), queda de árvores (21) e de andaimes (13).

Para já foram reportados sete casos de inundações, uma das grandes preocupações das autoridades de Macau, uma vez que os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) elevaram hoje para o nível máximo o aviso de “storm surge” (maré de tempestade), que ainda se mantém, devido às fortes inundações nas zonas baixas da cidade.

A Lusa contactou às 21 horas (14 horas em Lisboa) o consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, que referiu não haver registo de vítimas entre portugueses nestes dois territórios.

A tempestade tropical, classificada já como a maior do ano, causou pelo menos 49 mortos nas Filipinas e um em Taiwan.

De acordo com o Instituto para os Assuntos Cívicos de Macau, a suspensão de energia eléctrica determinou o encerramento do local de encontro para evacuação de emergência no Mercado da Praia do Manduco, não existindo residentes dentro das instalações, ressalvou aquela entidade.

A suspensão do abastecimento de energia eléctrica em algumas zonas da cidade está a afectar 20 mil clientes em zonas que incluem a Praia do Manduco, a Rua do Almirante Sérgio, a Avenida Almeida Ribeiro, a Rua Ribeira do Patane, o Porto Interior e a Doca do Lam Mau.

O impacto do tufão já levou o chefe do Governo de Macau a emitir um despacho no qual se determina o encerramento de todos os serviços públicos na segunda-feira, com excepção daqueles integrados na estrutura da Protecção Civil e de representação exterior.

Todas as instituições de ensino superior em Macau também decidiram suspender a sua actividade na segunda-feira.

Já as instalações culturais sob a alçada do Instituto Cultural, incluindo locais relacionados com a promoção do património, bibliotecas públicas, museus e salas de exposições, entre outras, serão encerradas na segunda e na terça-feira ao público para que se proceda à inspecção e limpeza daqueles espaços.