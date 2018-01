Sismo com magnitude 6,3 atinge norte do Chile

Um sismo com magnitude 6,3 atingiu hoje o norte do Chile, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América, tendo as autoridades descartado a possibilidade de ocorrer um tsunami.

O terramoto, que ocorreu a uma profundidade de 110 quilómetros, foi registado às 20:06 de sábado (mais três horas em Lisboa) e teve epicentro em Tarapacá, a 76 quilómetros a este da cidade de Putre e a 118 quilómetros a sudeste da cidade peruana de Tacna.

Órgãos de comunicação social do Chile indicam que não foram reportados danos e que o serviço oceanográfico da Marinha descartou a possibilidade de um tsunami.

Este sismo teve uma magnitude idêntica à de outro, registado também em Tarapacá, em outubro último.