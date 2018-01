Sete soldados mortos em ataque do Boko Haram a base militar no Níger

Pelo menos sete soldados morreram e dezenas ficaram feridos na quarta-feira num ataque a uma base militar atribuído ao grupo extremista Boko Haram no sudeste do Níger, perto da Nigéria, disseram fontes dos serviços de segurança.

“O ataque ocorreu na noite de quarta-feira na base militar de Toumour (a 15 quilómetros de Diffa), quando os assaltantes chegaram a bordo de veículos com as luzes apagadas procedentes da fronteira com a Nigéria e começaram a disparar com armas pesadas”, disseram as fontes, que pediram o anonimato, citadas pela agência EFE.

Os assaltantes destruíram também cinco veículos do Exército nigerino e levaram munições e víveres.

Uma outra fonte disse à France-Presse que “uma dezena de viaturas militares” foi levada pelos assaltantes, que fugiram para a vizinha Nigéria.

O jornal online Aïr-Info refere “sete soldados nigerianos mortos” e “25 feridos”.

Desconhece-se o número de vítimas entre os assaltantes.

Este ataque surge após vários meses de acalmia na região de Diffa, palco de numerosos ataques do Boko Haram desde fevereiro de 2015.

Entre 2015 e 2017, a ONU registou 582 vítimas civis em 244 ataques atribuídos ao Boko Haram na região de Diffa.

Cerca de 141 civis foram “feridos, mortos e raptados” em 2017, contra 227 em 2016 e 214 em 2015, precisa a ONU.

As autoridades de Diffa deram um prazo até 31 de dezembro passado para os combatentes do Boko Haram se entregarem voluntariamente às autoridades, mas até então apenas 177 o fizeram.

O governador de Diffa, Mahamadu Laualy Dan Dano, decidiu então prolongar o prazo de forma ilimitada para “motivar os combatentes a aceitar a mão estendida do Governo”.