Seis mortos após passagem de ciclone em Omã

Seis mortos é o último balanço da passagem do ciclone Mekuno em Omã, após terem sido descobertas mais duas vítimas que perderam o controlo do carro nas cheias que atingiram Salalah, informaram as autoridades.

Estas mortes foram reportadas pela Polícia Real de Omã e as anteriores pelo Comité Nacional Civil.

O ciclone atingiu Omã e o Iémen no sábado, caindo o equivalente a três anos de chuva só em Salalah, em apenas 24 horas.

Salalah é a terceira maior cidade de Omã, na qual residem cerca de 200 mil habitantes.

O ciclone Mekuno foi o mais forte registado no sul de Omã.

A ilha de Socotra, no Iémen, foi a primeira a ser atingida, registando-se mortes e estragos generalizados.

As autoridades indicaram que dois corpos foram resgatados sem vida, mas que 30 pessoas permaneciam desaparecidas.