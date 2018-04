Seis mineiros morrem e três ficam feridos em acidente num mina na Geórgia

Seis mineiros morreram e três ficaram feridos hoje após um deslizamento da terra que causou a queda do teto numa mina de carvão no oeste da Geórgia, anunciaram as autoridades locais.

O acidente ocorreu na mina Mindeli, em Tkibouli, uma cidade no oeste da Geórgia, anunciou num comunicado o gabinete de imprensa do primeiro-ministro Giorgi Kvirikachvili.

“Seis pessoas morreram e três ficaram feridas neste acidente”, referiu o comunicado.

De acordo com a nota, o acidente foi causado por um “golpe de carga”, um deslizamento imprevisível de terra e rochas que podem acontecer em minas muito profundas.

“Uma investigação foi aberta por violações das regras de segurança”, disse o comunicado.

De acordo com o Ministério do Interior georgiano, mais de 350 mineiros morreram e mais de 900 ficaram feridos entre 2010 e 2017 em acidentes em minas.

Os acidentes nas minas acontecem regularmente nas antigas repúblicas soviéticas, já que muitas não cumprem os critérios de segurança e carecem de equipamentos modernos.