Recuperada “em boas condições” uma das caixas negras de avião que caiu em Cuba

Uma das caixas negras do avião que caiu na sexta-feira em Havana, provocando 110 mortos e três feridos, foi recuperada “em boas condições”, anunciou hoje o ministro dos Transportes de Cuba, Adel Yzquierdo.

“Uma caixa negra já temos, em boas condições, em bom estado de conservação, e a outra devemos tê-la nas próximas horas nas mãos dos elementos da comissão criada para analisar as causas do acidente”, afirmou o governante, em declarações à televisão estatal cubana, citado pela agência EFE.

O avião caiu na sexta-feira, às 12:08 locais (16:08 em Lisboa) numa zona de cultivo situada a cerca de um quilómetro do terminal 1 do Aeroporto Internacional José Martí de Havana, onde estão equipas “a trabalhar intensamente”.

A queda do avião provocou 110 mortos, onze dos quais estrangeiros, e três feridos, de acordo com o balanço mais recente.

Os onze estrangeiros são sete mexicanos (seis elementos da tripulação e um turista), dois argentinos (um casal de turistas) e dois saarauís (residentes em Cuba).

O avião, um Boeing 737 alugado pela Cubana de Aviación à companhia mexicana Global Air, despenhou-se poucos minutos depois de ter levantado voo. A bordo seguiam 113 pessoas e as causas do acidente estão ainda por apurar.

As três sobreviventes, todas cubanas, estão internadas no hospital Calixto García, em Havana, com “prognóstico reservado” e em condição estável, mas muito grave.