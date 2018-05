Professor sofreu ferimentos ao desarmar atirador em escola nos EUA

A intervenção de um professor numa escola em Noblesville, nos subúrbios a norte de Indianápolis, no Estado norte-americano de Indiana, foi essencial para desarmar o estudante que hoje abriu fogo no estabelecimento.

O tiroteio na escola na escola causou dois feridos, um deles um professor que terá desarmando o jovem estudante que, armado com duas pistolas, começou a efectuar disparos, acabando por ser detido pelas autoridades.

Ethan Stonebraker, aluno na escola, afirmou que o professor de ciências Jason Seaman provavelmente evitou uma catástrofe.

“O nosso professor de ciências correu de imediato para ele [o atirador], tentou retirar uma arma da sua mão e acabou por o derrubar. Se não fosse por ele, mais de nós teriam sido feridos com certeza”, afirmou o aluno.

O irmão do professor, Jeremy Seaman, afirmou que este foi baleado três vezes e que estava a ser operado, apesar de explicar que o professor estava consciente e que já tinha falado com a sua mulher a garantir que estava bem

“Ele nunca foi pessoa de fugir”, disse.

As autoridades não revelaram o estado de saúde dos dois feridos, o professor e um aluno que também sofreu ferimentos durante o tiroteio. O suspeito, um estudante, foi já detido pelas autoridades.

Imagens captadas por um helicóptero mostraram estudantes a serem conduzidos para autocarros, que os transportaram para o ginásio da escola, para que as famílias os pudessem recolher.

Este tiroteio ocorre uma semana depois de um outro ocorrido numa escola em Santa Fé, no Estado norte-americano do Texas, no qual morreram oito estudantes e dois professores.