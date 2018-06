Polícia italiana apreende mais de 10 toneladas de haxixe em alto mar

A polícia italiana anunciou hoje a apreensão de mais de 10 toneladas de haxixe em alto mar, numa embarcação com a bandeira da Holanda.

Em comunicado, a polícia afirmou que a operação resultou “na apreensão de mais de 10 toneladas de haxixe, a detenção de nove membros da tripulação e a confiscação de um antigo barco de pesca”.

A polícia acompanhou o barco pelo ar durante “mais de 40 horas”, e aproximou-se depois por mar, após a aprovação das autoridades holandesas.

A detenção ocorreu a sudeste da ilha da Sicília.

Esta operação fez parte da mais recente acção de luta contra o tráfico internacional de drogas, denominada de “Libeccio International” (Libeccio é o nome do vento que sopra para sudoeste atingindo Itália e Córsega), coordenada pelo departamento central antidrogas do Ministério do Interior italiano.