Pequim já tem mais de 112.000 postos de carregamento para veículos eléctricos

Pequim tem actualmente 112.600 postos de carregamento de veículos eléctricos, indicam dados divulgados na noite de sábado pelas autoridades chinesas.

Além disso, a metrópole lançou uma aplicação de telemóvel para que permitir aos utilizadores de carros eléctricos ou híbridos localizar com mais facilidade os postos de carregamento que ficam mais próximos do sítio onde se encontram.

A capital da segunda economia mundial também tem aumentado a frota de veículos municipais eléctricos, desde autocarros de transporte urbano até camiões do lixo.

Um dos objectivos do 13.º Plano Quinquenal 2016-2020 da China prevê o estabelecimento de uma rede nacional de postos de carregamento para uma frota de cinco milhões de veículos eléctricos.

A partir de 2019, a China vai exigir aos fabricantes automóveis que 10% dos veículos vendidos no mercado doméstico sejam eléctricos ou híbridos, uma percentagem que vai subir para 12% em 2020 e será revista no ano seguinte, altura em que devem ser estabelecidas novas quotas naquele que é maior mercado automóvel do mundo.

A China anunciou, em setembro, que planeia suspender a produção e venda de veículos que usem combustíveis fósseis, mas não definiu, porém, uma data concreta para o efeito.

Nos primeiros 11 meses do ano foram vendidos 609.000 automóveis eléctricos e híbridos na China, mais 51,4% do que no período homólogo de 2016, graças sobretudo a subsídios governamentais de incentivos à compra deste tipo de carros.