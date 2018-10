Pelo menos dois mortos e 120 feridos na passagem de tufão pelo Japão

Pelo menos duas pessoas morreram e 120 ficaram feridas, nas últimas horas, na sequência da passagem do tufão Trami pelo Japão, noticiou hoje a agência local Kyodo.

O tufão, que regista rajadas de 216 quilómetros por hora chegou no domingo à ilha principal de Honshu e deverá ter um forte impacto no arquipélago até ao dia de hoje.

De acordo com a agência local Kyodo, um motorista de caminhão foi morto na cidade de Tottori, no oeste do país, por um deslizamento de terra e um outro homem morreu após se ter afogado no rio Yamanashi, a oeste de Tóquio.

O tufão Trami, 24.º tufão do ano na Ásia, forçou o cancelamento de mais de mil voos em todo o país e ainda hoje deverão ser cancelados mais 230, segundo a rede pública de televisão NHK.

A circulação de comboios de alta velocidade foi suspensa no oeste do país e o aeroporto de Kansai, perto de Osaka, foi encerrado.

O Japão foi atingido por vários tufões este ano, incluindo o Jebi, o mais poderoso a atingir terra em 25 anos, e o Prapiroon, que provocou chuvas torrenciais que, em Julho, fizeram mais de 220 mortos no oeste e sul daquele país asiático.