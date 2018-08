Pelo menos 12 mortos e 148 mil deslocados na sequência de inundações em Myanmar

Pelo menos 12 pessoas morreram e cerca de 148 mil foram deslocadas para centros de acolhimento na sequência de inundações que atingiram grande parte de Myanmar (antiga Birmânia), segundo dados do governo divulgados hoje por representantes da ONU.

A área mais afetada pelas chuvas que têm assolado o país desde meados de julho é a região de Bago (centro), onde 94 mil pessoas estão alojadas em 157 centros.

No estado de Kachin, no norte, existem mais de 25 mil afetados, enquanto a sul estão identificados 15.884 deslocados no estado de Mon e 5.895 na região de Tanintharyi.