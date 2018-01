Países Ásia-Pacífico vão relançar acordo comercial sem Estados Unidos

Os parceiros do acordo de livre-comércio Ásia-Pacífico chegaram a um entendimento para continuar o pacto com 11 países, após a decisão norte-americana de deixar o tratado, anunciou hoje o governo japonês.

“Foi finalmente concluída uma declaração e os 11 países estão de acordo para preparar a assinatura” de um novo acordo, declarou o ministro da Economia, Toshimitsu Motegi, numa conferência de imprensa, após uma reunião dos negociadores em Tóquio.

“É um marco para o nosso país e para o futuro da região Ásia-Pacífico”, congratulou-se.

O acordo deve ser rubricado “até ao início de março”, de acordo com um comunicado do governo de Singapura.

Os 11 países - Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietname - já tinham alcançado avanços nas negociações em novembro de 2017, à margem de uma cimeira regional realizada no Vietname, mas ainda havia alguns diferendos por resolver.

O pacto tinha sido impulsionado pelos Estados Unidos quando era presidente Barack Obama, tendo em vista contrabalançar a influência crescente da China, e foi assinado por 12 países em 2015, após longos anos de negociações.

Pouco depois da sua eleição para a Casa Branca, Donald Trump anunciou no início de 2017 que os Estados Unidos deixariam o tratado, no âmbito das políticas protecionistas que defende com o pretexto de salvar empregos nos Estados Unidos.