Novo balanço eleva números para 95 mortos e 158 feridos em Cabul

O Ministério da Saúde do Afeganistão elevou para 95 mortos e 158 feridos os números sobre vítimas do atentado terrorista perpetrado e já reivindicado pelos talibãs no centro de Cabul.

Num balanço anterior, o mesmo departamento governamental afegão dera conta de 63 mortos e de 151 feridos.

O atentado foi perpetrado por um extremista talibã que fez explodir uma ambulância armadilhada com explosivos numa zona próxima das sedes do Ministério do Interior e da polícia afegã, e também próximo do edifício da delegação da União Europeia (UE), na capital do país.

A explosão ocorreu cerca das 13:00 locais (08:30 em Portugal).