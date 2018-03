MP espanhol abre inquérito a dois polícias que acompanhavam Puigdemont

O Ministério Público espanhol abriu uma investigação a dois polícias catalães que acompanhavam o ex-presidente catalão quando este foi detido na Alemanha, no domingo, noticiou hoje a France Presse, citando fontes judiciais e da polícia.

Xabier Goicoechea e Carlos de Pedro Lopez, dois elementos da polícia regional catalã, os Mossos d’Esquadra, estavam com Puigdemont na viatura intercetada no domingo pela polícia alemã, no cumprimento de um mandado de captura internacional, indicou uma fonte policial citada pela AFP.

“A polícia nacional abriu uma investigação aos dois Mossos que acompanhavam Puigdemont no domingo na Alemanha”, precisou a fonte à AFP.

Uma outra fonte judiciária salientou que o Ministério Público da Audiência Nacional (uma instância especial espanhola com competência para crimes de especial complexidade) abriu um inquérito preliminar para determinar se os dois agentes cometeram um delito de ajuda a um criminoso.

No momento da sua detenção na Alemanha, recaía sobre Carles Puigdemont, acusado de rebelião, sedição e peculato por um juiz do Supremo Tribunal espanhol, um mandado de captura internacional.

Puigdemont regressava de carro da Finlândia - onde tinha dado uma conferência - para a Bruxelas, para onde tinha fugido após a tentativa falhada de declaração unilateral de independência da Catalunha, a 27 de outubro.

O Código Penal espanhol pune com pena de prisão de seis meses a três anos quem ajude um criminoso a escapar à ação da justiça.

Além dos dois polícias, seguiam também a bordo do carro de Puigdemont um empresário e um professor.

Também os Mossos d’Esquadra, corpo de polícia autónomo dependente do Governo regional da Catalunha, abriram uma investigação interna, disse a mesma fonte judicial.