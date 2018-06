Macau sob sinal 3 de tempestade tropical com aproximação do Ewiniar

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau emitiram hoje o sinal 3 de tempestade tropical devido à aproximação do ciclone tropical Ewiniar.

Pelas 12h30 (05h30 em Lisboa), a tempestade encontrava-se a cerca de 260 quilómetros a sudoeste de Macau, dirigindo-se para a costa oeste da província de Guangdong.

De acordo com os SMG, o vento deverá intensificar-se, podendo atingir “valores entre 41 quilómetros/hora (km/h) e 62 km/h, acompanhado de rajadas de cerca de 110 km/h”.

O sinal 3 deverá continuar em vigor durante o dia, de acordo com a página na Internet dos SMG.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são hasteados tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

No ano passado ocorreram oito tempestades tropicais e durante a passagem do tufão Hato, o pior nos últimos 53 anos, as rajadas máximas de vento atingiram os 217,4 quilómetros por hora.

O Hato, que atingiu Macau em 23 de agosto, causou dez mortos, mais de 240 feridos e prejuízos avaliados em 1,3 mil milhões de euros.