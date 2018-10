Juncker e Centeno encontram-se em 6 de Novembro para falar da reforma do euro

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, vai ser recebido em 6 de Novembro pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, com a reforma do euro a ocupar a agenda do encontro.

O anúncio foi feito pela porta-voz da Comissão Europeia, Mina Andreeva, na conferência de imprensa diária da instituição.

No encontro com o presidente do executivo comunitário, que acontece um dia depois da reunião dos ministros das Finanças da zona euro e em dia de reunião dos ministros das Finanças da União Europeia, em Bruxelas, Mário Centeno irá fazer um ponto da situação dos progressos alcançados no processo da reforma do euro.

O encontro entre Centeno e Juncker antecede a decisiva reunião do Eurogrupo de 3 de Dezembro, na qual deverão ser tomadas decisões concretas para o aprofundamento da União Económica e Monetária e adoptado um pacote de medidas para apresentar aos chefes de Estado e de Governo da União Europeia na cimeira de 13 e 14 de Dezembro.