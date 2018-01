Islamofobia, nacionalismo e autoritarismo alimentam extremismo no Mediterrâneo

A crescente islamofobia, o ressurgimento de grupos nacionalistas e populistas na Europa e novos autoritarismos no norte de África e Médio Oriente alimentam o extremismo na região do Mediterrâneo, concluiu um estudo divulgado hoje.

O estudo foi realizado pelo Instituto Euro-Mediterrânico (IEMed) e apresentado, hoje, em Tunes, em conjunto com o Instituto Internacional para a Acção Não-Violenta (NOVACT).

As duas organizações promovem uma cooperação regional alargada, envolvendo políticos e sociedade civil, para combater o terrorismo, que tem “múltiplas origens e causas variadas” e que ameaça todos os povos da região.

“O que os resultados nos dizem é que o extremismo violento não é algo que afecte principalmente a União Europeia (UE), antes um desafio para todo o Mediterrâneo, um desafio comum”, explicou o director académico do estudo, Emmanuel Cohen-Hadria, investigador associado do IEMed.

“Os países do sul do Mediterrâneo são as principais vítimas. É um desafio que temos de enfrentar todos juntos”, acrescentou.

Participaram no estudo mais de 6.500 peritos dos 43 países que integram a União para o Mediterrâneo -- os 28 Estados-membros da UE e 15 países parceiros mediterrânicos do norte de África, do Médio Oriente e do sudeste da Europa -, criada em 2008 para reforçar a Parceria Euro-Mediterrânica (Euromed).

O estudo sublinha que a violência extremista é multissetorial, pelo que não é suficiente combatê-la exclusivamente com uma abordagem de segurança.

E adverte que a luta contra o extremismo e a violência não deve estar apenas associada aos fanatismos religiosos, mas deve incluir também o combate à violência de género, tráfico de pessoas, crimes de ódio e ideologias fascistas.

“O extremismo violento é uma ameaça para todo o projecto euro-mediterrânico porque afecta a coesão da sociedade”, disse Cohen-Hadria, defendendo que as políticas de acção e prevenção devem sair da estreita esfera do bilateralismo e entrar numa dinâmica multilateral.