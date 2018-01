Irão anuncia detenção de 16 membros do grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico

Os Guardiães da Revolução, o exército de elite do Irão, anunciaram hoje a detenção de 16 membros do grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI) e a morte de três militares em confrontos no sul do país.

“Dezasseis membros do grupo terrorista [EI] foram detidos e vários foram mortos” hoje em confrontos “na região de Bamou”, na província de Fars, declarou o general Mohammad Pakpour, comandante do exército dos Guardiães da Revolução, acrescentando que foram mortos “três membros dos Guardiães”, na página da internet ‘sepahnews’.

“Aqueles terroristas queriam cometer atentados em cidades fronteiriças e do centro do país”, indicou o general Pakpour.

Os Guardiães afirmaram que os membros do EI se tinham infiltrado no Irão a partir da fronteira ocidental com o Iraque.

A 7 de Junho, dois atentados contra o parlamento iraniano e o mausoléu do imã Khomeiny, em Teerão, fizeram 17 mortos e dezenas de feridos. Foram os primeiros ataques reivindicados pelo EI no Irão.

Teerão forneceu ajuda militar aos Governos sírio e iraquiano para combaterem o EI, enviando para os dois países conselheiros militares e “voluntários”.

Nos últimos meses, as autoridades iranianas anunciaram dezenas de detenções de presumíveis membros do grupo ‘jihadista’ em diversas regiões do país.