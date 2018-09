Hong Kong, Zhuhai e Macau iniciam testes à maior travessia marítima do mundo

As autoridades do interior da China, Hong Kong e Macau vão iniciar na sexta-feira testes para procederem à abertura da maior travessia marítima do mundo, anunciou hoje o Governo de Macau.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pela Direcção dos Serviço para os Assuntos de Tráfego de Macau, os testes à Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, que começam na sexta-feira e prolongam-se durante o fim de semana, vão focar-se no funcionamento dos postos fronteiriços entre as três regiões. A abertura da maior travessia marítima do mundo deverá acontecer no final do mês de outubro, de acordo com o jornal South China Morning Post (SCMP).

A estrutura principal mede 29,6 quilómetros, com uma secção em ponte de 22,9 quilómetros e um túnel subaquático de 6,7 quilómetros, numa extensão total de 55 quilómetros.

A ponte vai reduzir o tempo de viagem entre Hong Kong e Zhuhai, província adjacente a Macau, de três horas para apenas 30 minutos, aumentando a integração das três cidades do Delta do Rio das Pérolas.

A construção começou em 2011 e estava originalmente programada para abrir em 2016, mas o projecto foi assolado por vários problemas, como acidentes de trabalho, uma investigação de corrupção, obstáculos técnicos e derrapagens orçamentais, apontou o SCMP, acrescentando ainda que a ponte custou no total, aos três governos, cerca de 1,9 mil milhões de euros.

A infra-estrutura é também considerada vital na construção do projecto chinês “Uma faixa, uma rota”, uma nova rota da seda marítima do século XXI, que pretende redesenhar a economia global.

Para além deste projecto, a ambição de Pequim passa ainda por criar uma grande metrópole, a Grande Baía, para intensificar laços em matérias como o comércio de mercadorias e de serviços, facilidades nas alfândegas e comércio electrónico transfronteiriço.

A Grande Baía junta, além de Guangdong, Hong Kong e Macau, abrange nove localidades na China: Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing. Conta com mais de 110 milhões de habitantes.