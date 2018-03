Helicóptero militar cai no sul do Senegal com 20 pessoas a bordo, 7 resgatadas

Um helicóptero militar senegalês, com 20 pessoas a bordo, despenhou-se na noite de quarta-feira, no sul do Senegal, declarou à agência AFP o porta-voz do Exército, coronel Abdou Ndiaye, indicando que sete pessoas feridas tinham sido socorridas.

O aparelho caiu ao início da noite, ao largo de Missirah, em zona pantanosa.

Das 20 pessoas, “quatro eram tripulantes”, indicou o coronel Ndiaye.

“Os condutores de pirogas na zona retiraram sete passageiros”, disse. “O socorro está a ser organizado”, sublinhou, acrescentando que as outras 13 pessoas estavam a ser procuradas.