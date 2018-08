Ex-advogado de Trump faz acordo com a Justiça norte-americana

O ex-advogado pessoal de Donald Trump, Michael Cohen, assumiu um acordo com o gabinete do procurador de Manhattan, admitindo fraude bancária e fiscal, revelaram hoje vários meios de comunicação dos Estados Unidos.

Segundo as cadeias de televisão NBC e CBS, citando fontes não identificadas ligadas ao processo, Michael Cohen admite a sua culpa em casos de empréstimos obtidos para as sociedades de táxis de que é proprietário em Nova Iorque.

A France Presse refere que o Tribunal Federal de Manhattan confirmou uma audiência para as 16:00 locais (21:00 na Madeira), para que Cohen seja presente a juiz.

Estes acordos de culpabilidade/colaboração são correntes nos Estados Unidos, desde que os procuradores disponham de elementos de prova suficientes para conseguir uma condenação.

Um acordo com Michael Cohen, sob o qual especula a imprensa norte-americana há meses, será um golpe duro para o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Advogado de Trump durante 10 anos, Cohen, de 51 anos, afirmou que era tão leal ao ponto de ter dito uma vez que estaria disposto a “receber uma bala pelo Presidente”.

Entre os serviços prestados ao ex-magnata do imobiliário nova-iorquino, Cohen reconheceu ter pago 130.000 dólares (113.670 euros), pouco antes da eleição presidencial de 2016, à atriz porno Stormy Daniels, que alega ter tido um caso com Trump em 2006 e 2007, em troca do seu silêncio.

Michael Cohen, cujos escritórios foram alvo de buscas em abril, mudou de advogado nas últimas semanas e parece agora pronto para enfrentar o seu antigo cliente, difundindo, em particular, gravação comprometedora para o Presidente.