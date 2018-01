EUA dizem que mais três presumíveis líderes da Al Qaida foram abatidos

Três presumíveis líderes da Al Qaida foram abatidos em finais do ano passado numa série de ataques aéreos das Forças Armadas dos Estados Unidos no Iémen, informou hoje o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM),

Os bombardeamentos, que tiveram lugar entre 20 de novembro e 19 de dezembro de 2017, traduziram-se na morte de três “líderes chave” da organização terrorista na Península Arábica, segundo o Pentágono.

Os mortos são o responsável do fornecimento de armas e de ligação com a cúpula do grupo, Habib al-Sana’ani, que foi abatido em 20 de dezembro, Miqdad al Sana’ani, morto em 19 de dezembro, que ajudava em trabalhos de intendência, e Abu Umar al-Sana’ani, um dos líderes de Al Qaida na Península Arábica (AQAP), que morreu em 20 de novembro.

As mortes destes três destacados ‘jihadistas’ juntam-se à de outros cinco líderes da Al Qaida que também foram abatidos pelo exército norte-americano no Iémen em novembro último.

Tanto a Al Qaida como o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) aproveitaram a deterioração da segurança resultante da delicada situação política no país para se expandir por zonas do sul do Iémen.