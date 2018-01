Donald Trump promulga financiamento que acaba com ‘shutdown’

O Presidente norte-americano, Donald Trump, promulgou hoje o financiamento temporário do Governo federal até 08 de fevereiro, permitindo assim reabrir os serviços, encerrados parcialmente desde sábado.

O encerramento parcial dos serviços (conhecido como ‘shutdown’) estava em vigor desde sábado, precisamente no dia em que Donald Trump celebrava um ano como Presidente dos EUA.

A Casa Branca defendeu que o Presidente ganhou este braço de ferro entre a maioria republicana e a minoria democrata e que os democratas “cederam” depois de Trump ter recusado negociar com eles sobre as questões da imigração até à reabertura das agências governamentais.

Os democratas aceitaram aprovar no Congresso o financiamento apenas até 08 de fevereiro, a troco do compromisso da maioria republicana de abrir o debate para regularizar a situação de cerca de 800 mil jovens indocumentados, conhecidos como “dreamers” (”sonhadores”, na tradução em português), que chegaram aos Estados Unidos ainda crianças.

Trump aplaudiu o acordo com os democratas, mas advertiu que só chegará a um acordo sobre imigração com o Congresso se o que propuserem for “bom para o país”.

“Estou satisfeito que os democratas no Congresso tenham recuperado o bom-senso e agora estejam dispostos a financiar as nossas grandes Forças Armadas, a patrulha fronteiriça, os serviços de emergência e os seguros médicos para crianças vulneráveis”, disse o Presidente norte-americano, em comunicado.

A medida tinha sido aprovada esta segunda-feira pelo Senado e pelo Congresso, faltando apenas a assinatura de Donald Trump para entrar em vigor.