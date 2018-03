Dez civis mortos em ataques aéreos contra Ghouta oriental

Pelo menos dez civis morreram e dezenas ficaram feridos na sequência dos bombardeamentos de aviões e helicópteros de combate não identificados hoje contra várias povoações da zona sul de Ghouta oriental.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os ataques aéreos atingiram Saqba e fizeram dez mortos e um número de feridos que ainda não foi determinado.

A organização não-governamental com sede em Londres refere também que antes do ataque a Saqba, os bombardeamentos atingiram Kafr Batna, Ain Tarma e Haza.

Os últimos ataques aéreos registam-se na mesma altura em que dezenas de milhares de civis começam a fugir através de um corredor que liga Ghouta oriental às zonas controladas pelas forças governamentais.

A maior parte dos deslocados são provenientes de Hamuriya, uma povoação que foi ocupada na quinta-feira pelas tropas de Damasco e que se encontrava sob o controlo da fação islamita Legião da Misericórdia, indicou o observatório.

As mesmas informações sublinham que os combatentes da Legião da Misericórdia e da Organização de Libertação do Levante continuam a lutar contra as forças do presidente sírio Bashar Al-Assad, na tentativa de recuperar Hamuriya.

Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, anunciou que os militares russos e o governo sírio prolongaram o período de cessar-fogo que deveria terminar hoje.

Em declarações no Cazaquistão, o chefe da diplomacia da Rússia, aliado militar das forças governamentais de Damasco, acrescentou que as tréguas vão manter-se até que “todos os civis” consigam abandonar Ghouta oriental.

Desde o dia 18 de fevereiro que morreram 1.272 pessoas em Ghouta oriental, entre as quais 252 crianças e 171 mulheres.