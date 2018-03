Detido general reformado venezuelano Victor Cruz Weffer acusado de corrupção

O general reformado Víctor Cruz Weffer, um dos homens de confiança do falecido Presidente Hugo Chávez (1999-2013), foi detido pelas autoridades venezuelanas no Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, a norte de Caracas.

A detenção foi confirmada através da rede social Twitter pelo procurador-geral designado pela Assembleia Constituinte, Tarek William Saab.

“O Ministério Público cumpre com informar que foi detido o cidadão Víctor Cruz Weffer, contra quem esta instituição emitiu um mandado de detenção e alerta vermelho pelo caso do Panamá Papers e burla, etc”, escreveu na sua conta no Twitter.

Numa outra mensagem, o procurador explicou que foi também detida a cidadã Dioxana Velásquez Fariñas, que acompanhava o general e contra quem havia também uma ordem de detenção.

Víctor Cruz Weffer é ainda acusado de enriquecimento ilícito e ocultação de dados na declaração de património.

O general reformado foi chefe do programa governamental Plano Bolívar 2000 e terá dirigido várias empresas que realizaram contratos com o Estado venezuelano.