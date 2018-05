Deputado luso-descendente na Venezuela diz que não votar é um erro

Manuel Teixeira disse que quem está contra o regime do Presidente Nicolás Maduro devia ter ido às urnas, porque a ausência não contribui para mudar a situação do país

O deputado luso-descendente Manuel Teixeira disse este domingo que é um erro que a população contra o regime do Presidente Nicolás Maduro não vote nas presidenciais, porque isso não contribui para mudar a situação do país.

“É um erro. Eu apelo à minha consciência cidadã, ao que acho que é correto, e como venezuelano que quer deixar uma nota de protesto perante o governo irei votar, seja um voto nulo ou em branco”, disse o deputado à Agência Lusa e à Antena 1.

Teixeira, que é deputado do Movimento Progressista de Venezuela e do Parlamento Latino-americano, explicou que as eleições presidenciais antecipadas “são atípicas na Venezuela, porque um setor muito grande da oposição, organizada, apelou à não participação”.

“A Mesa de Unidade Democrática (MUD), que é a frente de partidos da oposição, decidiu não dar o aval à eleição e não participou, não apresentou um candidato”, frisou.

Por outro lado, precisou que “toda a gente sabe que na Venezuela há uma situação muito difícil, com um Governo que não pode haver pior, com uma situação incrivelmente terrível”.

“Há uma comunidade portuguesa enorme na Venezuela que hoje está a regressar ou a pensar regressar a Portugal. É uma situação insustentável e a maneira de conseguir um câmbio democrático, pacífico e constitucional é com o seu voto”, disse.

Quando ao futuro, o deputado diz não acreditar que mesmo que o Presidente Nicolás Maduro seja reeleito “seja possível uma situação de radicalização da revolução”.

“Não é a mesma coisa estar a finalizar um período de seis anos e começar um novo período numa situação que precisa do apoio (de todos os setores para encontrar soluções), de abertura. Ele chamará a um processo de convivência política, uma espécie de Governo de unidade nacional, porque não é viável continuar nesta situação, sobretudo económica”, defendeu.

Por outro lado, explicou que quando se fala de crise a tendência é pensar na petrolífera estatal, mas a Venezuela não é apenas a PDVSA: é gás, prata, diamantes, ferro, uranio, bauxita e água, e outros minerais.

Mais de 20,5 milhões de venezuelanos foram chamados às urnas para eleger o Presidente da República, que dirigirá a Venezuela até 2025.

O chefe de Estado, Nicolás Maduro, deverá ser reeleito. As eleições foram boicotadas pela generalidade da oposição - a Mesa de Unidade Democrática, principal coligação da oposição, apelou à abstenção - e consideradas fraudulentas por vários países.

Além de Nicolás Maduro, concorrem outros três candidatos: Henri Falcón (dissidente do chavismo), o pastor evangélico Javier Bertucci e o engenheiro Reinaldo Quijada.