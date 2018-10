China coloca em orfanatos crianças retiradas a famílias muçulmanas

O governo chinês deve devolver às famílias as crianças mantidas em orfanatos em Xinjiang, por os seus pais terem sido “arbitrariamente detidos”, exigiu hoje a organização não-governamental (ONG) Humans Right Watch.

A imprensa internacional tem noticiado casos de crianças oriundas de famílias de muçulmanos turcos detidos serem colocadas em instituições estatais.

A ONG Human Rights Watch pede agora que elas sejam devolvidas às suas famílias, de onde, em muitos casos, foram retiradas.

No relatório que divulgou hoje, a Human Rights Watch estima que um milhão de muçulmanos turcos estejam detidos em “campos de educação política ilegais”, em Xinjiang, juntamente com um número desconhecido de pessoas detidas ao abrigo de uma campanha do governo chinês contra o terrorismo violento.

“As autoridades chinesas estão cruelmente a colocar as crianças de presos políticos de Xinjiang nas instituições do Estado”, disse Sophie Richardson, diretora da Human Rights Watch na China.

“Trata-se de um programa perverso do governo para tirar jovens muçulmanos turcos das suas famílias, em nome do bem-estar material dessas crianças”, acrescenta Sophie Richardson.

Em novembro de 2016, o secretário do Partido Comunista Chinês de Xinjiang, Chen Quanguo, ordenou que as autoridades locais colocassem todos os órfãos de Xinjiang (algumas delas até agora a cargo das suas famílias alargadas) em instituições até 2020, como parte de uma série de iniciativas de desenvolvimento da região.

A política regional define órfãos as “crianças que perderam os seus pais ou cujos pais não podem ser encontrados”; em algumas regiões, isso inclui aquelas cujos pais são detidos ou presos.

O objetivo do governo é passar de uma taxa de institucionalização de 24% de órfãos em Xinjiang para 100%, entre 2017 e 2020.

Para a Human Rights Watch, os relatos de crianças a ser colocadas em orfanatos contra os desejos de suas famílias são particularmente alarmantes, dado o ataque continuado do governo à identidade cultural das comunidades de minorias muçulmanas turcas em Xinjiang.

A organização não-governamental denuncia ainda que as autoridades chinesas proíbem as crianças de aprender religião e marginalizaram progressivamente o uso de línguas étnicas, ao mesmo tempo em que promovem o uso do mandarim como meio de instrução, procurando eliminar práticas religiosas muçulmanas.

A Human Rights Watch recorda que o preâmbulo da Convenção sobre os Direitos da Criança, que o governo chinês ratificou, reconhece a família como o ambiente natural para o crescimento e o bem-estar das crianças.