Cerca de 200 feridos nas comemorações de Ano Novo nas Filipinas

Cerca de 200 pessoas ficaram feridas durante as tradicionais comemorações do Ano Novo nas Filipinas, apesar de uma directiva presidencial que limita o uso de petardos, disseram hoje as autoridades.

O arquipélago é maioritariamente católico, mas devido a antigas superstições e à tradição chinesa, muitos filipinos usam fogo-de-artifício, petardos e disparos para o ar para fazer barulho e afastar os maus espíritos na passagem do ano.

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, assinou em Junho um decreto a limitar o uso de petardos a zonas previamente definidas pelas autoridades locais.

De acordo com o ministro da Saúde, Francisco Duque, 191 pessoas ficaram feridas, incluindo um bebé de 11 meses, um número que desceu 77% em relação à média dos últimos cinco anos.

“Estamos relativamente satisfeitos. Relativamente porque há sempre feridos, mas satisfeitos porque assistimos a uma descida substancial do seu número”, declarou à imprensa. “Creio que o objectivo final é acabar completamente com os petardos”.

Duque explicou que a maioria dos feridos foi registada nas ruas de Manila. Os “piccolos”, petardos ilegais do tamanho de fósforos, foram os principais responsáveis pelos ferimentos.