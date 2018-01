Centeno reuniu-se com Presidente francês na véspera de assumir liderança do Eurogrupo

O presidente eleito do Eurogrupo e ministro português das Finanças, Mário Centeno, foi recebido esta tarde pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, em Paris.

À saída do encontro, Mário Centeno não prestou declarações aos jornalistas.

Esta tarde, Mário Centeno vai ainda ser recebido pelo primeiro-ministro francês, Edouard Philippe.

Esta sexta-feira, ao final da manhã, tem lugar a passagem de testemunho entre o atual presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, e Mário Centeno, na embaixada de Portugal em Paris, por uma questão de conjugação de agendas.

À tarde, Mário Centeno vai encontrar-se com o ministro francês da Economia e das Finanças, Bruno Le Maire.

A primeira reunião do Eurogrupo presidida pelo ministro português está marcada para 22 de janeiro.

Centeno é o terceiro presidente da história do fórum de ministros das Finanças da zona euro, depois do luxemburguês Jean-Claude Juncker e do holandês Jeroen Dijsselbloem, assumindo hoje funções para um mandato de dois anos e meio, até meados de 2020.