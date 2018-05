Caracas diz que entrada da Colômbia na NATO “ameaça a paz” da América Latina

A Venezuela condenou hoje a possibilidade de a Colômbia vir a integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, siglas em inglês) como “sócio global”, por considerar que isso representa “uma ameaça para a paz” da América Latina.

“O Presidente Nicolás Maduro, em nome do povo e do Governo da Venezuela, condena o anúncio incomum feito pelo Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos (...), sobre a entrada do seu país na NATO, na categoria de parceiro global”, explica um comunicado divulgado pelo Ministério de Relações Exteriores (MRE) da Venezuela.

No documento do Governo de Caracas, a que a agência Lusa teve acesso, a Venezuela “mais uma vez denuncia à comunidade internacional a intenção das autoridades colombianas de se prestarem para a introdução, na América Latina e nas Caraíbas, de uma aliança militar externa com capacidade nuclear, o que claramente constitui uma séria ameaça à paz e estabilidade regional, a partir da defesa de inconfessáveis interesses alheios ao bem-estar de nossos povos soberanos”.

“O mundo é testemunha da posição histórica da América Latina e das Caraíbas ao se distanciarem das políticas e ações belicistas da NATO e de qualquer outro exército ou organização militar que pretenda apelar ao uso da força e do sofrimento dos povos, para impor e garantir a hegemonia de um modelo político e económico particular”, afirma.

No comunicado, a Venezuela apela ao Governo colombiano “a observar e a cumprir as obrigações internacionais com as quais se tem comprometido como membro de organizações regionais destinadas a garantir a paz e a solução pacífica de controvérsias”.

Caracas refere, entre elas, o Tratado de Tlatelolco para a Proibição de Armas Nucleares na América Latina e nas Caraíbas, a Declaração de Havana da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (CELAC), proclamando a região como uma Zona de Paz, a Declaração da América do Sul como Zona de Paz e as Medidas de Promoção da Confiança e da Segurança e seus Procedimentos, aprovadas no âmbito do Conselho de Defesa Sul-Americano da União de Nações da América do Sul (UNASUL).

“A República Bolivariana da Venezuela reitera mais uma vez condenar todos os tipos de ameaças extrarregionais que pretendam intimidar os povos da América Latina e das Caraíbas, determinados a serem livres e independentes, baseados no espírito de cooperação, respeito pelo Direito Internacional Público, pelo direito ao desenvolvimento, o direito à vida e, consequentemente, pelo direito de viver em paz”, conclui.

A 26 de maio último, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou que o seu país irá fazer parte da NATO como “sócio global”, tornando-se no primeiro país da América Latina a fazer parte daquela organização.

Nesse mesmo dia os países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) aprovaram a entrada da Colômbia, que se torna no 37.º membro da organização, e termina assim um processo de adesão que começou há mais de sete anos.

A entrada da Colômbia na NATO será formalizada em Bruxelas a 31 de maio.

Os “sócios globais” da NATO mantêm uma cooperação em áreas de “interesse mútuo”, em particular sobre questões de segurança, podendo contribuir ativamente para ações comuns, inclusive ações militares, segundo a organização.

Afeganistão, Austrália, Iraque, Japão, Coreia do Sul, Mongólia, Nova Zelândia e Paquistão são os “sócios globais” da NATO a que se vai juntar a Colômbia.