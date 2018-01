Brasil registou 81 mortes por febre-amarela desde Julho de 2016

O Brasil registou 81 mortes por febre-amarela entre Julho de 2016 e 30 de Janeiro deste ano, divulgou o Ministério da Saúde.

A informação, divulgada num boletim epidemiológico na noite de terça-feira, indicou que 213 casos da doença foram confirmados no mesmo período.

Ao todo, o Ministério da Saúde recebeu 1.080 notificações de casos suspeitos de febre-amarela, sendo que 435 casos permanecem sob investigação e outros 432 foram descartados.

Os estados brasileiros mais afectados foram São Paulo, com 108 casos, Minas Gerais, com 77 casos, e o Rio de Janeiro, que registou 27 infecções.

O Ministério da Saúde brasileiro divulgou também que, no ano passado, havia 468 casos confirmados e 147 mortes confirmadas pela doença.

O Governo brasileiro apelou a uma intensificação da campanha de vacinação e o Ministério da Saúde já enviou para os estados aproximadamente 58,9 milhões de doses da vacina.

“Para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Baía foram enviados cerca de 49,8 milhões de doses, com objetivo de intensificar as estratégias de vacinação, sendo 19,7 milhões (SP), 10,7 milhões (MG), 12 milhões (RJ), 3,7 milhões (ES) e 3,7 milhões (BA)”, diz o boletim do Ministério da Saúde.

Especialistas brasileiros distinguem dois tipos de febre-amarela que são diferenciados pelo mosquito transmissor: a selvagem - transmitida pelos ‘Haemagogus’ e os ‘Sabethes’, que atacam principalmente os macacos - e a urbana - que é transmitida pelo ‘Aedes aegypti’ o mesmo vector da dengue, Zika e chikungunya.

Os casos registados no Brasil têm sido ligados a febre-amarela selvagem.

A Direcção-Geral de Saúde portuguesa recomenda a quem pretenda viajar para o Brasil a vacinar-se contra a doença.