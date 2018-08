Bomba da II Guerra Mundial desativada no aeroporto de Bruxelas

Uma bomba aérea da Segunda Guerra Mundial foi desactivada na noite de terça-feira no aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, segundo um comunicado divulgado hoje pelo aeroporto.

O explosivo foi encontrado na nova pista do aeroporto, na segunda-feira, o que forçou o encerramento de todas as actividades naquela área e a criação de um perímetro de segurança de 100 metros ao redor do dispositivo.

Segundo o aeroporto, uma unidade antibomba belga desativou o dispositivo facilmente e sem a necessidade de detoná-lo, depois de ter comprovado que a bomba não representava perigo aos passageiros e aos trabalhadores da zona.

Durante as operações, as aterragens e as descolagens previstas na área foram realizadas a partir de outras pistas, de acordo com o diário Le Soir.