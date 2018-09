Ataque a coluna de veículos provoca três mortos na República Democrática do Congo

Um ataque a uma coluna de veículos no leste da República Democrática do Congo, na quinta-feira, provocou a morte a três pessoas, anunciaram dirigentes locais na sexta-feira.

No conjunto do país, a violência provocou 49 mortes em agosto, menos do que em Julho.

O último incidente em data ocorreu na província do Kivu do Norte, a norte de Goma, a capital

“A coluna de veículos foi atacada no parque dos Virunga, a cerca de dois quilómetros de Kibirizi, pelos ‘Mai Mai’ [grupo armado] Mazembe”, afirmou um responsável da administração local, Kakule Silusawa, à AFP.

O balanço é de três mortos, entre os quais um militar e três feridos, acrescentou.

“Houve troca de tiros. Vamos continuar a persegui-los no Parque Nacional dos Virunga”, acrescentou um porta-voz do exército em Kibirizi, o coronel Joseph Banga.

O grupo de estudos sobre o Congo (GEC) da Universidade da Nova Iorque recenseou 132 grupos armados nos dois Kivu.

Em agosto, foram registados 49 mortos nos dois Kivu, menos 18% do que em julho, segundo o recenseamento do GEC publicado na quinta-feira.

Região de planaltos e lagos densamente povoada, as duas províncias do Kivu do Norte e do Kivu do Sul vivem uma situação de conflito desde o fim do genocídio no Ruanda, em 1994, e o derrube do ex-marechal Mobutu, em maio de 1997.