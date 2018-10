O Real Madrid não conseguiu bater o Atlético de Madrid, no passado sábado, num encontro que terminou com um nulo no marcador, em pleno Santiago Bernabéu. Dez anos depois, os rivais da capital espanhola encontraram-se sem que Cristiano Ronaldo estivesse presente, algo que os adeptos merengues fizeram questão de recordar, não tivesse sido o ‘astro’ madeirense preponderante nestes duelos.