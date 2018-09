Jorge Jesus, treinador do Al Hilal, mostrou-se bastante irritado com o anti-jogo que se pratica na Arábia Saudita, mesmo depois de vencer a partida frente ao Al Fateh, por 3-2, a contar para o campeonato.

“Aqui em 90 minutos, joga-se 30”, atirou o técnico em conferência de imprensa, com o tradutor a interromper constantemente as declarações do português.