Vinho Madeira promovido no Japão

Representantes do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM), a entidade responsável pela promoção e divulgação do Vinho Madeira, está com uma comitiva em Tóquio, no Japão numa campanha neste que o principal mercado de exportação em quantidade deste produto de referência do mercado madeirense.

A acção de promoção incluiu uma prova aberta e duas masterclasses dirigidas a profissionais do sector vínico japonês no Restaurante Argento Asami, sob a orientação de Yoshiko Akehi, autora do livro ‘The Book of Sherry, Port and Madeira’, segundo o comunicado do Governo Regional, é a “única obra escrita em japonês dedicada a vinhos fortificados”, tendo a autora visitado também a Região Demarcada da Madeira. Para hoje está previsto um workshop sobre Vinho Madeira, para os alunos da Escola de Vinhos Caplan, em Tóquio, orientado igualmente por Yoshiko Akehi.

A participação nestas acções é co-financiada em 85% por fundos comunitários e em 15% pelo orçamento da Região, estando presentes representantes da Madeira Wine Company; Vinhos Barbeito; Justinos Madeira Wines; Pereira D’Oliveira; Henriques & Henriques e CAF – Madeira Vintners.

O Japão é o principal mercado de exportação em termos de quantidade, representando um volume de 270.891 litros e o segundo lugar em termos de valor, tendo ascendido a 1.581.882 euros no ano passado.