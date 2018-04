Vinagres madeirenses voltam a ser distinguidos a nível nacional

A Quinta Pedagógica dos Prazeres acaba de arrecadar mais 5 medalhas (uma de ouro, duas de prata e duas de bronze) na quinta edição do ‘Concurso Nacional de Vinagres de Vinho e de outros Vinagres Tradicionais Portugueses’, atestando uma vez mais a excelente qualidade dos vinagres produzidos nos Prazeres.

De acordo com o comunicado da empresa, foram galardoados: o Vinagre de Sidra com Hortelã Pimenta com medalha de ouro; o Vinagre de Sidra com Banana e o Vinagre de Sidra com Ervas Aromáticas com as medalhas de prata e os Vinagres de Sidras com Hortelã e com Maracujá com as medalhas de bronze, todos eles envelhecidos em barricas de carvalho durante 7 anos.

De referir que apenas duas empresas foram distinguidas duas empresas: a Moura Alves, com o melhor dos Melhores, e a Quinta Pedagógica dos Prazeres com as referidas cinco medalhas.

“Estas distinções a nível nacional e o reconhecimento da qualidade destes produtos no exterior (em edição do ano passado do Great Taste Awards o Vinagre de Ervas Aromáticas e a Sidra dos Prazeres conquistaram duas estrelas) vêm não só dar visibilidade à marca Madeira, mas, esperam os responsáveis deste projecto, que sejam uma oportunidade para os madeirenses e, especialmente, os empresários da restauração conhecerem e ajudar a promover o que é genuinamente regional”, sublinha a mesma nota.