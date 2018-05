Viatura despista-se e acaba por incendiar-se na Estrada da Liberdade, no Funchal

Uma viatura ligeira incendiou-se esta noite, no Funchal, depois de ter embatido no rail de protecção da Estrada da Liberdade. O despiste aconteceu no sentido descendente da estrada que liga a via rápida ao Hospital central do Funchal, por volta da meia-noite e meia, altura em que foi accionado o pedido de socorro para os Bombeiros Sapadores do Funchal. O socorro foi prestado por 10 elementos e três viaturas: um veículo urbano de combate a incêndios, uma ambulância e o carro auto-chefe que nada puderam fazer, uma vez que o fogo já estava extinto quando chegaram ao local.

O acidente não causou vítimas.