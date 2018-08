Vento faz divergir quatro aviões do Aeroporto Cristiano Ronaldo

O vento forte que se faz sentir na zona leste da ilha da Madeira está a condicionar o tráfego aéreo no Aeroporto Cristiano Ronaldo.

Esta manhã, o vento já obrigou a divergir quatro aviões com destino à Madeira.

Dois aviões da easyJet provenientes de Lisboa e Porto não conseguiram aterrar e regressaram aos aeroportos de origem, indicou a mesma fonte.

Outros dois, um proveniente de Hanôver, na Alemanha, e outro de Bruxelas, foram para a ilha do Porto Santo.

De referir também que o voo matinal de ligação entre a Madeira e o Porto Santo, com saída prevista da ‘ilha dourada’ às 8h55, não chegou sequer partir, de acordo com as informações constantes no ‘site’ da ANA.

Até ao momento apenas dois aviões aterraram no Aeroporto da Madeira.

Na noite passada existiram o vento provocou também três cancelamentos. Três voos da TAP (dois proveninetes de Lisboa e um do Porto) e ainda um avião divergido, proveniente de Varsóvia.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a Costa Sul da ilha sob aviso amarelo, até às 12 horas de hoje, devido ao vento forte. As rajadas poderão atingir os 75 km/h no extremo leste da Madeira.

Ao longo do dia, o DIÁRIO irá proceder à actualização desta informação.