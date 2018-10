Vento continua a soprar ao longo do dia de hoje

O vento vai continuar hoje moderado a forte soprando de Nordeste, com rajadas que podem chegar aos 70 km/h no extremo Leste da ilha da Madeira e aos 85km/h nas zonas montanhosas. O dia será cinzento com aguaceiros em geral fracos a afectar sobretudo o Norte as zonas mais altas. Está prevista uma pequena descida da temperatura nestas áreas.

Na região do Funchal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê Céu com períodos de muita nebulosidade e vento fraco, inferior a 15 km/h. A temperatura máxima será de 24ºC, a mínima de 19ºC. Na zona do Lido os termómetros vão subir aos 28ºC.

Câmara de Lobos chega aos 26ºC, Caniçal não vai além dos 21ºC de máxima, Ponta dos Sol aos 24ºC também. Machico fica-se pelos 22ºC, assim como a Ponta do Pargo e o Porto Moniz. Santa Cruz e Porto Santo têm um pouco mais de calor na parte mais quente do dia, registarão 23ºC de acordo com o instituto meteorológico. Santana e São Vicente começam a entrar no Outono com máxima de 21ºC e mínima de 16ºC.

Menos variações tem a temperatura da água do mar, que se mantem nos 23ºC/24ºC. Quanto á ondulação, a Norte será de Norte com 2,5 a 3,5 metros; a Sul serão de Sudoeste com 1 a 1,5 metros.