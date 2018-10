Vento chegou 67 km/h no Aeroporto da Madeira, que esta manhã operou sem constrangimentos

Aterraram esta manhã os 15 voos que tinham chegada prevista para o Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, a funcionar com normalidade desde antes do nascer do sol. Apesar de continuar em vigor a previsão de vento forte do quadrante norte, por vezes com rajadas ate 70 km/h no extremo leste da ilha da Madeira, que coloca a Costa Sul da Madeira sob aviso amarelo – desde as 18 horas de ontem até às 24 horas de hoje -, o vento que se tem feito sentir na zona de influência do aeroporto e junto à pista não tem, felizmente, atrapalhado o normal movimento aéreo programado para esta quinta-feira, tendo aterrado, até ao meio-dia, 15 aeronaves provenientes de diversos destinos europeus, incluindo ligações domésticas. Destes aviões, 13 entretanto já partiram.

Recorde-se que ontem a TAP cancelou os últimos três voos da noite com destino à Madeira, o que implicou, desde logo, também o cancelamento das partidas dos primeiros três voos que estavam programados para esta manhã.

Nas duas horas que intercalavam o horário previsto das chegadas que ontem suspensas (das 23:00 à 01:00), o vento máximo registado junto à torre de controlo oscilou entre os 60 km/h (28,4 km/h de vento médio) e os 67 km/h (31,7 km/h).

Vento que entretanto foi amainando durante a madrugada, ao ponto de já esta manhã, não ter impedido nenhuma das aterragens previstas. Na última hora desta manhã registou o valor mais alto desde o amanhecer: 61 km/h (28,8 Km/h vento médio). Mais significativo tem sido o vento que se tem feito sentir junto ao extremo Leste, com o Caniçal a registar, já esta manhã, rajada de 72 km/h e na última hora, 69 km/h. Ainda assim, das 15 estações do IPMA na RAM com anemómetro, o golpe de vento mais violento na última hora foi registado no Chão do Areeiro (83 km/h).

Desde que está em vigor o aviso amarelo (70 a 90 km/h ou 90 a 110 km/h nas terras altas), os rasgos de vento em cinco estações atingiram valores condizentes com o nível de ‘alerta’: Pico Alto (93 km/h), Chão do Areeiro (91 km/h), Lombo da Terça (82 km/h), Caniçal (81 km/h) e Selvagem Grande (71 km/h).