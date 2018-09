Vacinação relevada na luta contra o cancro

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove na próxima segunda-feira a nona conferência do ciclo dedicado à divulgação do Código Europeu Contra o Cancro, onde estão 12 pontos fundamentais da luta. Esta próxima é dedicada ao tema da vacinação, e terá como oradoras as médicas Isabel Oliveira, Filipa Coelho e Amélia Cavaco e a enfermeira Ana Clara Silva. Entre as 18 horas e as 22 horas no Colégio dos Jesuítas.

A entrada é livre e o objectivo é chegar ao maior número de possível de pessoas. Para quem não pode estar fisicamente presente, pode acompanhar esta acção de sensibilização através da transmissão directa a realizar pelo canal Na Minha Terra, na página do Facebook (https://pt-pt.facebook.com/NaMinhaTerra) e também na página desta rede social do Núcleo (https://pt-pt.facebook.com/madeiraligacontracancro)

O Código Europeu Contra o Cancro foi desenvolvido pelo Centro Internacional de investigação do Cancro (IARC) da Organização Mundial de Saúde e é uma lista de 12 medidas que os cidadãos podem tomar individualmente para contribuir para a prevenção da doença. Entre outros, a Liga na Madeira já realizou encontros sobre exercício físico, alcoolismo, tabagismo e amamentação. Uma dieta equilibrada, a exposição solar com cuidados, a protecção contra substâncias cancerígenas no trabalho, a protecção contra o rádon em casa e o rasteio fazem parte da lista de 12 medidas/recomendações.

Na conferência será abordados o HPV - Vírus do Papiloma Humano; a Hepatite B e a importância da vacinação na luta contra o cancro.