‘V Festa da Vida’ realiza-se a 12 de Outubro

À semelhança dos anos anteriores, a União das IPSS-Madeira irá levar a efeito o quinto Encontro da Pessoa Idosa, denominado ‘V Festa da Vida’, para o qual convidou todas as pessoas que frequentam as instituições da área da terceira idade estatais, IPSS’s e Misericórdias.

O encontro será no dia 12 de Outubro, entre as 10h30 e as 16 horas, no Parque Desportivo da Água de Pena, em Machico, com um programa que engloba Eucaristia, almoço e animação musical.

São esperadas entre 1000 a 1500 pessoas das mais diversas instituições que prestam serviço aos mais idosos, da Madeira.